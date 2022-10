Un niño interpretó Master of Puppets de Metallica en una calle de Cardiff, Gales en nuevo video viral. | Fuente: TikTok/Difusión

'Master of Puppets' de Metallica es uno de los himnos indiscutibles del heavy metal. El tema compuesto por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y el fallecido bajista Cliff Burton, que también le dio título a su influyente álbum de 1986, se ha vuelto incluso más popular en estos últimos meses gracias a su aparición en Stranger Things, la cual lo expuso a nuevas audiencias masivas.

Si bien los fans de este género musical no han dejado de escuchar esta canción constantemente desde su lanzamiento oficial en los 80, su popularidad se ha incrementado en la actualidad por su inclusión en la serie de Netflix, generando una ola de covers en redes sociales que no ha dejado indiferente a nadie. No obstante, este en especial no ha tardado en viralizarse.

Un niño replica a la perfección la canción de Metallica

A través de TikTok, un usuario identificado como @fixer17d compartió un video en el que se puede apreciar a un niño sentado en medio de una calle de Cardiff, capital de Gales. El pequeño con su guitarra eléctrica en mano sorprendió al internauta con una interpretación excepcional de 'Master of Puppets', tema que puede resultar bastante complejo de tocar debido a su demandantes riff y solo de guitarra.

No obstante, el niño no solo logra tocar el riff principal sin mucho esfuerzo, sino que, además, ejecuta el solo de Kirk Hammett con una proeza que, incluso, algunos guitarristas amateur adultos no pueden replicar. Lo más tierno del asunto es que se puede ver como otro niño, un tanto menor que el intérprete, lo mira bastante emocionado desde atrás, con admiración por lo que está presenciando y escuchando.

Metallica reaccionó al video

El clip ya acumula unas 687 000 reproducciones y unos 135 000 “me gusta” en TikTok y, por si fuera poco, se viralizó a tal punto que llegó hasta a los mismos autores de la canción: Metallica. La cuenta oficial de la banda en esta red social comentó el video con un par de emojis de las manos haciendo cuernos, símbolo del heavy metal y uno de los mejores cumplidos que puede recibir algún fan de este género musical.

Sin duda, 'Master of Puppets' de Metallica seguirá inspirando a toda una legión de nuevos apasionados de la música pesada, tal y como viene haciendo desde su lanzamiento allá por 1986.

Comentario de la cuenta oficial de Metallica en TikTok en los comentarios del video viral. | Fuente: TikTok

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.