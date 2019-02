Tinder y Grindr implicados en una investigación que involucra violación a menores de edad

Tinder ha sido acusada de permitir el ingreso de menores de edad a su plataforma | Fuente: AFP

Las redes sociales comienzan a evidenciar el poco control que tienen sobre situaciones límite para sus usuarios. Luego de que Instagram fuera acusada de poco efectiva en la eliminación de contenido que promovía el suicidio y el daño auto infligido, y que YouTube comenzara a recomendar videos en donde se promovían las autolesiones, ahora son Tinder y Grindr las que tienen que dar explicaciones sobre la presencia de menores en su servicio.

Una denuncia del Sunday Times ha señalado que las autoridades de Reino Unido han iniciado la investigación de, al menos, 30 casos de niños y adolescentes que se dieron de alta en las aplicaciones, burlando el control de edad mínima requerida, y que luego fueron violados, de acuerdo con registros obtenidos por el medio. El reporte indica que se hallaron otros 60 casos que involucra explotación sexual de niños y adolescentes dentro de estos servicios.

El secretario de Cultura en Reino Unido, Jeremy Wright, aclaró que la investigación está en marcha: “Voy a comunicarme con estas empresas para saber qué medidas toman para mantener a los niños lejos de este tipo de daños, incluyendo la verificación de edad. Si la respuesta no me satisface, me reservo el derecho de ejercer acciones más duras”.

Tanto Grindr como Tinder han asegurado que el algoritmo, y las herramientas de identificación, mantienen a los niños lejos de estas plataformas. En un comunicado a prensa, un representante de Grindr mencionó que la compañía está “en constante trabajo de mejora” de sus herramientas. “Nos entristece aprender de estos reportes. Grindr está comprometido a crear un ambiente seguro y sin riesgo para ayudar a que nuestra comunidad se conecte, y cualquier cuenta de abuso sexual o cualquier otro comportamiento ilegal nos genera problemas, ya que es una clara violación a nuestros términos de uso”, señaló el vocero.

En el caso de Tinder, de acuerdo con un representante, “utilizamos una red de moderación y revisión tope en la industria, e invertimos millones de dólares anuales para prevenir, monitorear y remover comportamientos inapropiados y a menores de nuestra app. No queremos que los menores estén en nuestra app”.