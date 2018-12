Tutorial: Haz un collage de tus fotos con más likes en Instagram con estos simples pasos

Ya podemos hacer un resumen fotográfico de nuestra actividad en Instagram | Fuente: RPP

Cada fin de año, las redes sociales nos proponen resúmenes con nuestra actividad y todo lo que publicamos o registramos. Sin embargo, Instagram no ofrece ese servicio de manera nativa, pero eso no impide que haya aplicaciones que puedan generar ese contenido gratis y sin riesgos.

Entre los servicios más populares destaca #BestNine, un hashtag que concentra millones de publicaciones autogeneradas con el resumen fotográfico de Instagram. Sin embargo, y por restricciones de espacio en la plataforma, el resultado es un collage de 9 fotografías. Estas fotos aparece apiladas en una grilla de 3 x 3, y muestran en orden descendente las publicaciones con más “Me Gusta”, pero no revela el número exacto en cada una. Al final, se resume nuestra actividad en “número de likes” y la cantidad de posts a lo largo del año.

Si quieres conseguir tu collage de fin de año, ingresa en este enlace y haz lo siguiente:

En la parte de abajo aparece un recuadro en donde pondrás tu nickname sin arroba. Ojo, no te va a pedir contraseña ni datos privados, así que podrás conseguir el resumen de cualquier cuenta. Lo que no vas a obtener son los datos de las historias, acceso a la cuenta, contraseñas, ni nada que el usuario genere en privado. Este resultado final no es editable, por lo que no podrás cambiar una foto que no te guste.