Una streamer de Twitch ha casado controversia luego de mandarle un agresivo mensaje a sus seguidores que no se suscriben (pagar una mensualidad) a su canal.

InvaderVie, con más de 145 mil seguidores en la plataforma de contenido de videojuegos, aseguró que aquellas personas que no gastaban US$ 5 o US$ 10 en su canal, deberían estar trabajando.

“No importa cuándo dinero ganes o tengas. (…) No estoy pidiéndote una gran contribución. Si cuesta US$ 20 suscribirse, con los que podrías tener una comida completa. Una suscripción es US$ 5 o un máximo de US$ 10. No importa qué tan poco dinero tengas. Si tienes tiempo para ver Twitch, tienes US$ 10. Si no los tienes, probablemente deberías estar trabajando o intentando ganar dinero”, aseguró.

Luego avergonzó a las personas que no tenían esa posibilidad. “Lo que deberías decir es: ‘Soy tan irresponsable con mi dinero que no puedo apoyar el entretenimiento que disfruto’”.

Los comentarios de la streamer de 29 años llegan en medio de una crisis económica mundial sin precedentes debido a la para de producción que muchas industrias afrontan por el nuevo coronavirus.

