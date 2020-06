El actor nació en 1935 y tiene 85 años de edad. | Fuente: Televisa

Chabelo es querido por miles de personas y no solo los niños se divierten con él, sino que también los usuarios de redes sociales. Su gran vitalidad, a pesar de su avanzada edad, ha hecho que se vuelva un “ser inmortal” y no hay momento en que Twitter o Facebook no se lo recuerden.

El conductor de televisión ha sido tendencia mexicana en estos días luego de la difusión de una imagen de la década de los 50.

Esta fotografía fue compartida por la cuenta de Tlatoani Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521), un perfil de Twitter que se dedica a compartir imágenes y videos de la historia de México. En ella se aprecian jóvenes caminando y el post menciona “¿Qué actor famoso apareció en la foto?”

En la década de los 50s era común que le tomaran fotos a los peatones que caminaban por el centro histórico, para después ofrecérselas para que las compraran. La imagen que comparto es del tipo mencionado, en la calle de Sn JuanLetrán. Qué actor famoso apareció en la foto? #OPINA pic.twitter.com/pgFNLikHTB — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) June 23, 2020

Esta pregunta hizo que los usuarios trajeran de regreso el clásico meme de la inmortalidad de Chabelo y lo etiquetaron a más no poder. Muchos de ellos lo relacionaron como un viajero del tiempo o bromeaban sobre su edad: “Ahí solo tiene 135 añitos”.

#chabelo Es un viajero del tiempo, trae jeans, un Apple watch y unos jordans. pic.twitter.com/Gss2XVp2bn — Zacek (@ZMuyal) June 23, 2020 Esa foto Chabelo tenía 6000 años a.C. — Diego R Zuñiga🍥 (@DieZunPer) June 23, 2020

El joven en sí parece no ser Chabelo y el actor no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el resto de usuarios se ha animado a compartir fotografías de sus familias en esas épocas, convirtiéndose en una especie de baúl del recuerdo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.