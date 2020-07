El discurso ha sido comparado por internautas. | Fuente: Composición

De película, literalmente. El intendente de El Carmen, Jujuy, Alejandro Torres, se ha viralizado en las redes sociales luego de que copiara el discurso de la película ‘Día de la Independencia’ en un acto protocolar por la independencia de Argentina.

El político aprovechó su presencia en el estrado durante este acto por el 9 de julio, fiesta patria en el país vecino, para mencionar palabras de aliento a toda la administración pública que sigue laborando pese a la pandemia.

Sin embargo, el video fue rápidamente viralizado luego de que las personas se dieran cuenta que sus palabras eran las mismas que las de Thomas J. Whitmore, el presidente de Estados Unidos recreado por Bill Pullman en la exitosa película.

Dia de la independencia -Quiero un discurso épico para el 9 de Julio -No se diga mas! Publicada por Ya No Quieros Vivirs en Jueves, 9 de julio de 2020

"Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea momento de luchar contra la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia", anunció el intendente.

Las palabras originales en el doblaje latino de la película son las siguientes: “Quizás es el destino que hoy sea 4 de julio, y que ustedes vayan a pelear otra vez por nuestra libertad. No contra la tirania, opresión o la persecusión, sino contra la aniquilación. Peleamos por nuestro derecho a vivir, a existir y ganaremos un nuevo día. El 4 de julio ya no será conocido como un feriado estadounidense, sino que será el día en el que el mundo entero diga que no iremos en silencio hacia a la oscuridad, no nos entregaremos sin pelear. Vamos a seguir viviendo. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

