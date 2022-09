La influencer china "Tatala" publicó un controversial video sobre el aprendizaje del inglés y se viralizó en diversas redes sociales. | Fuente: Weibo

“Tatala”, influencer china y estudiante del curso Lengua y Igualdad en la Universidad de Harvard, subió un video de 7 minutos a redes sociales titulado “he decidido no aprender más inglés”, en el que explica los motivos por los que ya no estudiará este idioma. La publicación de esta secuencia ya cuenta con 122 mil y unas 110 millones de visualizaciones desde que fue lanzado en plataformas como Weibo y Bilibili el pasado 1 de septiembre.

En el video, “Tatala” menciona que pese a ser una buena estudiante de inglés, pero que nunca se ha sentido satisfecha respecto a todo el proceso de aprendizaje de este idioma, brindando además varios ejemplos de cómo su confianza se vio perjudicada en varias instancias.

Un controversial video sobre el aprendizaje de inglés

“Tatala” menciona que en la escuela primaria, su profesor estadounidense de inglés no la llamaba por su nombre. En su lugar, decidió darle el nombre aleatorio “Wency”, el cual no podía pronunciar correctamente debido a su dialecto del norte de China. La influencer terminaba pronunciando este nombre como “Vency” en lugar de “Wency” y el maestro la corregía una y otra vez. “Pero él nunca se dio cuenta de que yo ni siquiera era Wency. Tengo mi nombre, en mi idioma, que ni siquiera intentó enunciar”, dijo la vlogger.

Luego de brindar más ejemplos en los que su confianza en su conocimiento del inglés se vio comprometida, "Tatala" mencionó que estudió lo suficiente como para sacar buenas calificaciones, pero no se sentía a gusto y comenzó a temerle al estudio de este idioma.

“Me di cuenta de que algo andaba mal cuando asistí a un curso llamado ‘Las mujeres en la literatura china’, en el que todas las lecturas estaban traducidas del chino al inglés. Yo leía la versión china -tres capítulos por hora- y mis compañeras australianas leían la versión inglesa -un capítulo al día-. Algunos dijeron que el curso era demasiado duro y algunos abandonaron, porque no entendían el contexto detrás de las palabras. Pero eso es lo que sentí en todas las clases aquí”, mencionó.

Fue en este momento en el que "Tatala" se dio cuenta que no necesariamente el nivel de inglés era lo que determinaba lo fácil o difícil que resultaba este proceso de aprendizaje, sino muchos otros factores relacionados al idioma. “Los hablantes nativos tienen una vida más fácil no porque su inglés sea mejor que el mío, sino porque han tenido la 'suerte' de criarse en entornos en los que la adquisición de su lengua materna coincide con la del grupo lingüístico dominante”, explicó.

Según lo que destacó la influencer, otras barreras dificultan el aprendizaje de inglés a un hablante no nativo como el propio nivel de confianza, su capacidad comunicativa y los prejuicios de los demás. En palabras de la vlogger, si alguien se siente atacado por su uso del inglés, puede sentirse atacado como persona ya que el idioma también forma parte de su identidad. Además, las personas también juzgan al resto y sacan conclusiones sobre su origen, personalidad o intenciones en base únicamente a sus conocimientos lingüísticos.

"Aunque no sea perfecta en inglés, ¿qué importa? Es mi segunda lengua. Es la lengua franca que me obligaron a aprender. No importa lo bien o lo mal que hable inglés, tendré mi voz. Minoría étnica, china, asiática, tendré mi lengua de serpiente, mi voz de mujer, mi voz de estudiante internacional, mi voz de influencer: superaré la tradición del silencio", dijo "Tatala" tras mencionar que dejará de aprender inglés y tan solo lo usará como una herramienta de ahora en adelante.

Las reacciones de los usuarios

El video, publicado en plataformas sociales asiáticas como Weibo y Bilibili generó gran audiencia y la controversia tampoco faltó. Algunos usuarios criticaron las declaraciones de "Tatala" mencionando que, al ser una estudiante de Harvard con una pronunciación muy avanzada de inglés, muchos no podían simpatizar con su mensaje. Al contrario, estos esperaban poder alcanzar un nivel de inglés que les permita enfrentar las adversidades mencionadas en el video.

Por otra parte, también estuvieron los defensores de "Tatala" y su iniciativa, mencionando que el objetivo no era desanimar a las personas a estudiar inglés. “La parte de 'no aprender más inglés' en realidad significa que ya no persigue la identidad cultural que hay detrás del idioma", escribió un usuario.

No obstante, también hubieron algunos comentarios más neutrales que destacaron el hecho de que "Tatala" no debió usar un título tan contundente cuando en realidad su mensaje iba dirigido a otra parte. “Es incómodo que esto se haya convertido en tendencia”, dijo un usuario que criticó el título “clickbait” del video.

