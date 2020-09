El meme fue viral en México, pero ya llegó al resto de la región gracias a las redes sociales. | Fuente: Composición

Las redes sociales pueden crear memes en cuestión de segundos y viralizarlos instantáneamente. Esto pasó entre este jueves y viernes, cuando un argentino fue comparado físicamente con el personaje de TV de Roberto Gomez Bolaños, el Chavo del 8. “El chavo metalero” es una sensación en Facebook y Twitter y su protagonista ya sabe de este éxito.

Esta imagen viene circulando en redes. La persona porta un polo sin mangas de color negro y con estampado, una pulsera negra y cabello largo, característico de los seguidores del rock y metal. El hombre, identificado como Phil Claudio Gonzales, es argentino y se dedica a la industria de la música, claro está, pero nunca pensó ser conocido de esta manera.

El meme se hizo viral primero en México, país de origen del Chavo, pero, gracias a su fama internacional, llegó a toda la región.

Con Los Simpson. | Fuente: El deforma.

Su nuevo éxito. | Fuente: Twitter

El chavo del 8 creció y se volvió metalero 🤘🤘🤘🤘 pic.twitter.com/EX5bnydAPM — CLAU (@cl_fabiola) September 24, 2020 El Chavo del 8 es Rockero

No, es un metalero idéntico que ha sido viralizado en redes #ElChavoDel8 pic.twitter.com/FxxUd0rsfL — Conciertos y Eventos Monterrey (@Monterrey_CyE) September 25, 2020

Phil, enterado de esta situación, dejó un mensaje en redes sociales.

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me muero de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos tontos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de m****", escribió en su cuenta de Facebook.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.