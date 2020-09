La denuncia vino acompañada de un imagen de la profesora en la llamada virtual. | Fuente: Facebook

Una docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México se burló de la situación de uno de sus estudiantes luego de que este se conectara a su clase virtual desde una cabina de internet.

Este caso se dio a conocer en Facebook luego de que el joven Rafael Morales denunciara públicamente los comentarios de su profesora Elvia Castañón quien le dijo que, “de no no encuentre en un lugar más decente para las clases, su calificación se vería afectada”.

“Ayer, durante la clase de Derecho Civil IV, la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables, ya que dijo que quería verme en un lugar más decente, que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares”, mencionó el estudiante.

Al escuchar esos comentarios, yo expliqué mi situación, a lo que me respondió que ella ya había dicho cómo quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo, y que todo eso se vería reflejado en mi calificación, lo cual se me hizo algo absurdo, ya que, pese a la dificultad que tengo, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”, explicó.

Anexo ss de la publicación de mi compareño... pic.twitter.com/gojpc76PiY — Jimmy (@oseagoe) September 8, 2020

Esta queja se volvió viral, por lo que la Defensoría de Derechos Universitarios de la universidad exigió las disculpas de la profesora. Tras horas de la denuncia, esta se brindó a través de la cuenta oficial de la casa de estudios.

"La licenciada Elvia Castañón Ruíz, maestra de la materia Contratos Civiles, del séptimo semestre de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" UASLP, aseguró que en ningún momento fue su intención molestar u ofender al alumno Rafael Morales, por lo que le ofreció una disculpa por el comentario realizado durante una de las clases virtuales del recién iniciado ciclo escolar", se lee en el comunicado.

