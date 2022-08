Miguel Eduardo Cantero es el conductor de bus que se ha ganado el corazón de sus pasajeros al crear un grupo de WhatsApp para avisarles por dónde se encuentra su unidad de transporte. | Fuente: Zonales/Images Google

WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de millones de usuarios ya que es el medio por el que se mantienen comunicados con sus contactos. Esto ha quedado demostrado con uno de los virales más curiosos que involucran a la aplicación de mensajería de Meta: un conductor de buses creó un chat grupal para informar a sus pasajeros habituales que está cerca de su paradero.

A través de Twitter, un usuario difundió la particular historia de un conductor de buses públicos de Argentina que, preocupado por la necesidad de sus usuarios de llegar temprano a sus destinos según sus horarios, ideó una forma de mantenerse en contacto con ellos para avisarles que estaba cerca de un paradero próximo a ellos.

La preocupación por el pasajero en su máxima expresión

Según lo que relató el usuario, éste lleva meses tomando la misma ruta de bus todos los días para dirigirse a su centro de labores. Por esa misma razón, hace poco se le acercó el conductor del bus y se ofreció a agregarlo a un grupo de WhatsApp que comparte con los pasajeros que suelen subir a su vehículo diariamente.

“Todos los dias me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE”, escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

Miguel Eduardo Cantero, chofer del vehículo, es el encargado de manejar uno de los buses de la línea 74 del sistema de transporte público de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Hasta el momento, ha agregado a 77 personas a su grupo de WhatsApp para avisarles por qué lugar se encuentra, si va retrasado o si llegará a un paradero antes de tiempo.

Tras revelar esta historia, añadió otro tuit al hilo en donde adjuntó un pantallazo del chat grupal. Aquí, se pueden apreciar algunas secciones de la conversación donde se muestran comentarios del conductor y notas de voz que envía a los integrantes. “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, menciona Cantero en uno de sus mensajes.

Tras viralizarse la historia, otros de los participantes del chat grupal de Cantero aparecieron para asegurar que existe y confirmar la veracidad de esta interesante iniciativa por parte del conductor.

El héroe detrás del grupo de WhatsApp

El medio TN Noticias logró contactarse con Cantero y este reveló que decidió crear el grupo para que sus pasajeros se sientan seguros y cómodos. “También por el clima, cuando hace calor o frío, es necesario pensar en los demás. No quiero que le pasen a la gente las cosas que le pasan en la calle”, dijo el conductor.

En la imagen del grupo, se puede apreciar una fotografía del bus de la línea 74 como el que maneja Cantero y, por lo que explicó, su sistema es relativamente sencillo de entender: cuando éste sale del estacionamiento, envía su ubicación en tiempo real al grupo de WhatsApp para que todos los usuarios puedan verlo. A medida que los pasajeros abordan el bus, estos avisan la parte del recorrido en la que van.

Actualmente, la publicación original de la historia es toda una sensación en redes sociales, acumulando más de 148 mil “me gusta” en Twitter.

Estas son algunas capturas de pantalla de "Vamos que llegan tarde", grupo de WhatsApp creado por Cantero para sus pasajeros. | Fuente: Twitter/Zonales

