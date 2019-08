El mensaje conmovió al youtuber | Fuente: YouTube

Un verdadero gesto. Más allá de los escándalos que aparecieron en las últimas semanas, Luis Arturo Villar Sudek “Luisito Comunica” quiere seguir su vida normal y ahora hecho noticia por una búsqueda de una persona en toda Latinoamérica.

En uno de sus últimos videos, un mensaje de un usuario llamado Sergio Ramirez ha conmovido al youtuber mexicano."Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni he salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo a lo que nunca pude", se lee en el comentario del hombre.

Este mensaje “tocó” al “rey palomo”, quien quiere encontrarlo e invitarlo de viaje:

Quiero encontrar a este hombre e invitarlo de viaje. Qué conmovedor :) pic.twitter.com/5DR4JQhYgn — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 8, 2019

Internet está en una búsqueda regional y quieren que esto se cumpla. Hasta aerolíneas mexicanas se han apuntado y están a la espera de que Sergio Ramirez se contacte para que le regalen el boleto de avión.

Sin embargo, la tendrá difícil. Ese comentario puede ser de una cuenta falsa o, posteriormente, varias cuentas con el mismo nombre quisieran reclamar el premio. Incluso, hay un video del supuesto Sergio agradeciendo a Luisito por la recepción del comentario.

¿Será esto real? Será cuestión de esperar.