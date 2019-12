Felix y Marzia se casaron en agosto de 2019 tras varios años de noviazgo. | Fuente: Instagram / PewDiePie

La máxima estrella de YouTube fue víctima de un robo en su casa. Ladrones se metieron a la casa de Felix Kjellberg, mejor conocido como PewDiePie, informó su esposa Marzia a través de una historia de Instagram.

“Se metieron a nuestra casa y se robaron el 90% de mis artículos valiosos desde joyas, bienes de lujo y objetos especiales que estuve recolectando a través de los años (…) Sé que es muy materialista y debería estar feliz con lo que me queda/tengo. No puedo ocultar el shock y tristeza de que me lo quiten todo, así de golpe”, contó.

La pareja vive en Brighton, Reino Unido, y Marzia posteó recientemente fotos de su patio inundado en Instagram.

PewDiePie tiene 102 millones de suscriptores en YouTube. Comenzó su carrera con videos grabándose jugando títulos de terror.