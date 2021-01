Fu Bao se aferró a la pierna de su cuidador. | Fuente: YouTube / Everland

El video de un bebé panda gigante, que se aferra desesperadamente a la pierna de un cuidador de un zoológico de Corea del Sur, fue visto más de cuatro millones de veces en YouTube.

En este video de dos minutos, que se ha convertido en viral, un guardia pesa a la pequeña Fu Bao sobre una báscula antes de apoyarla en el suelo en un recinto del zoológico de Everland, cerca de Seúl.

Pero el bebé panda de seis meses, cuyo nombre significa "tesoro que trae felicidad", no parece querer separarse de su cuidador.

Fu Bao enrolla entonces sus patas delanteras alrededor de la pierna del cuidador, aferrándose a ella mientras éste intenta alejarse. Ella no lo suelta hasta que él consigue liberarse y Fu Bao se retira.

El cuidador del zoológico coloca al bebé panda junto a un montón de hojas de bambú antes de alejarse.

"Estoy enamorado de este panda. Es tan lindo y peludo", comentó un internauta. Otro afirma que él "no podría hacer ese trabajo. Me despedirían porque no podría hacer otra cosa que abrazar pandas".

Fu Bao nació el año pasado. Sus padres fueron un regalo del presidente chino Xi Jinping a Corea del Sur en 2016.

AFP

