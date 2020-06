Valeria Gómez está feliz de cerrar una etapa de su vida, aunque sea en plena pandemia. | Fuente: Instagram

La periodista chilena Valeria Gómez no pudo ocultar su alegría en 9 de junio. Acabó una etapa no muy feliz de su vida y decidió celebrarlo por Twitter. “¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día”. Su publicación dio la vuelta al mundo.

Luego de que el tuit recibiera cientos de miles de Favoritos en Twitter, la periodista fue contactada desde medios de Francia, España, Panamá, México y Argentina, según contó a BioBioChile.

La joven chilena pensó que su proceso de divorcio iba a quedar en pausa por la crisis del nuevo coronavirus, que también ha afectado con fuerza a Chile.

“De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom. Mi reacción en ese momento fue preguntarle si estaba de broma porque no me lo podía creer”, contó a El País de España.

El caso de Gómez se resolvió en una corta audiencia virtual ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago.

“Duró menos de media hora”, contó. Esto gracias a que el divorcio fue de mutuo acuerdo, por lo que solo se tenía que verificar algunos requisitos regales para proceder.

La historia de Valeria Gómez en la portada del diario chileno Las Últimas Noticias. | Fuente: Las Últimas Noticias

Incluso la situación le permitió afrontar la audiencia cómoda. “Estábamos con ropa formal, yo desde la cintura para arriba porque me quedé con el pantalón de pijama”, contó a Las Últimas Noticias de Chile.

Y el exesposo, Ricardo Muñoz, también estuvo conforme. “Fue una buena experiencia dada la pandemia que estamos viviendo”. Calificó de “cómodo y grato” el proceso en una conversación con LUN.

El mayor inconveniente fue el gasto. “Solo en abogados gasté más de 500 mil pesos chilenos (casi US$ 630 al cambio actual)”, contó Valeria Gómez.

El caso de la joven chilena también ha permitido reflexionar sobre otras realidades, donde los costos y procesos para afrontar un divorcio son mayores.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.