Elon Musk quiere renegociar la mayoría de contratos realizados por la empresa antes de su llegada.

Los dueños del edificio de San Francisco, Estados Unidos, donde operan las oficinas principales de Twitter, están demandando a la red social por evasión de los pagos de alquiler desde hace meses.

Columbia Property Trust está demandando a Twitter por un monto de 136 260 dólares en alquiler impago, monto no cancelado desde que Elon Musk asumió el control de la plataforma.

No hay dinero ni para el alquiler

Desde ya hace varias semanas, The New York Times señalaba que Twitter no estaba pagando los alquileres de las oficinas de la plataforma ya que Elon Musk y sus asesores querían renegociar los términos de contrato del arrendamiento.

Después de los despidos masivos en la red social, Twitter ha reducido su presupuesto a cifras cercanas al cero.

En Seattle, por ejemplo, ya no existe servicio de limpieza y seguridad. Los propios empleados que han quedado están llevando su propio papel higiénico al trabajo.

El personal de limpieza y seguridad también fue despedido de las oficinas de la empresa en Nueva York y San Francisco, donde los trabajadores se declararon en huelga por salarios más altos. En San Francisco, Musk condensó la huella de la compañía en 650 California Street de cuatro pisos a dos, informó el Times.

Segunda demanda

Esta no es la primera demanda realizada a la nueva dirección de Twitter desde que asumió el poder.

Hace semanas una compañía de vuelos privados demandó a la red social por no pagar casi 200 mil dólares por viajes realizados por ejecutivos durante los primeros días de la nueva gestión.

Se ha ordenado a los empleados que retrasen el pago de contratistas o proveedores, incluidos contadores y consultores que trabajan en proyectos regulatorios clave.

Incluso, en la víspera de Navidad, Musk ordenó al personal que fuera a un centro de datos en Sacramento para apagar los servidores clave como medida de reducción de costos.

