El multimillonario Elon Musk anunciará el viernes despidos masivos en Twitter, en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa que adquirió recientemente.

Los empleados de Twitter, con sede en San Francisco, recibieron durante la tarde del jueves un email adelantando que recibirán una notificación para antes del mediodía del viernes informándoles si seguirán o no en la compañía, según recogen medios estadounidenses.

"En un esfuerzo por mantener a la compañía en un camino próspero, atravesáremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral", lee el correo que recibió el personal de la compañía tecnológica, adquirida por Musk en 44 millones de dólares.

La comunicación también informó a los empleados que, por motivos de seguridad, las oficinas estarán "temporalmente cerradas" y el personal no tendrá acceso a las instalaciones.

Plan de recortes

En tanto, el periódico británico Financial Times, informó que Musk planea recortar unos 3 700 puestos de trabajo de la empresa.

Según el FT, el empresario tiene también como objetivo exigir el trabajo presencial en la oficina a partir de este lunes, con lo que revertiría la política actual de Twitter, que permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar.

A finales de la semana pasada, el magnate de origen sudafricano revisó el equipo de administración del gigante de internet y despidió a ejecutivos, entre ellos el jefe de Twitter, Parag Agrawal, en tanto que incorporó a un pequeño grupo de asesores de confianza, incluido su abogado personal Alex Spiro.

Con dicha medida, el magnate se preparó para liquidar la junta directiva de la compañía, compuesta por 9 miembros, y quedar él solo con todo el poder de decisión en el rumbo de la red social.

Ahora, tras el filtro de ejecutivos, Elon Musk se está preparando para empezar a despedir a los empleados. No se sabe cuál será el argumento para decidir entre cada uno de ellos, pero, para su nuevo jefe, “hay muchas personas gestionando por cada persona programando”.

El no simpatizar con Musk también puede ser una causal, señala The Financial Times. Buscar trabajar desde casa también puede ser otra razón, ya que Musk no gusta de esta medida en otras empresas como Tesla.

Presiones internas

El trabajo al interior de Twitter se ha radicalizado en las últimas horas, especialmente porque Elon Musk quiere que se realicen cambios en plazos muy cortos de días.

La función más comentada es la del servicio de suscripción para cuentas verificadas, el cual costará 8 dólares mensuales. Por eso, los trabajadores están trabajando arduamente para cumplir el objetivo, aunque muchos tengan que dormir en las propias oficinas para ganar tiempo.

Musk también ha hecho que ingenieros y mandos creen una especie de clasificación que dependía de las contribuciones al código de Twitter durante sus etapas en la compañía.

(Con informacion de EFE)

