Musk ya mantiene el control total de Twitter. | Fuente: AFP

Elon Musk ha consolidado su poder en la red social Twitter luego de disolver oficialmente la junta directiva de la empresa compuesta por 9 miembros.

Tras la acción, revelada en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es Musk el único director de Twitter.

Al poder

La llegada de Elon Musk a Twitter ha causado revuelo tras concretarse el pasado jueves tras meses de intentos de cancelación.

Los nueve directores despedidos incluyen al ex presidente de la junta Bret Taylor y al ex director ejecutivo Parag Agrawal. Ya que estos personajes ya habían sido despedidos días atrás, la disolución era un acto a esperarse.

Los medios estadounidenses también informan que Musk ha estado trayendo aliados de alto perfil para trabajar en Twitter, incluido el inversionista en tecnología Jason Calacanis, quien cambió su biografía a "jefe de memes" en la plataforma y publicó una foto de una taza de café que muestra un logotipo de Twitter.

De forma general, se cree que Musk quiere eliminar un gran número de empleos en la compañía.

Primeros cambios

Elon Musk ya está causando revuelo con sus posibles actualizaciones a la red social.

La más sonada es la de cobrar 20 dólares a las cuentas verificas para mantener su insignia.

La siguiente consistió en anunciar ese mismo viernes un próximo "consejo de moderación de contenidos" que incluirá "diversos puntos de vista" y que, mientras no exista, "no habrá decisiones mayores sobre contenidos ni restablecimiento de cuentas”.

Musk no se ha referido actualmente sobre el cese de la junta directiva, pero sí bromeo con el posible regreso del expresidente Donald Trump a Twitter. "Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me pregunta si Trump vuelve a esta plataforma, Twitter estaría acuñando moneda"

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.