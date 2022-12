Musk considera que maneja tanta información que puede ser víctima de algún ataque en público. | Fuente: EFE

Elon Musk ha empezado a señalar temores sobre su vida en medio de conversaciones abiertas al público en Twitter.

Este fin de semana abrió un Spaces en la plataforma para conversar sobre cómo Twitter manejó la historia de la computadora de Hunter Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en EE. UU. Allí habló sobre “la muerte”.

“No tengo pensamientos suicidas”

Musk aseguró que no tiene “pensamientos suicidas” con el fin de que las personas cuestionen el porqué de su muerte si es que esto sucediese pronto.

"Si me suicido, no es real", declaró el multimillonario ante más de 100 mil personas que lo escuchaban durante una sesión de preguntas y respuestas en directo.

El magnate también aseguró que no planea realizar eventos al aire libre ya que tiene mucho riesgo “de ser asesinado”.

"No es tan difícil matar a alguien si quisieras, así que esperemos que no lo hagan, y que el destino sonría a la situación conmigo y no ocurra. Definitivamente, existe un riesgo", señaló.

Quiere sincerar el comportamiento de la plataforma

El espacio de conversación de Elon Musk se debe a que está tratando de sincerar cómo actúa Twitter en medio de situaciones polémicas en las que hay información importante circulando en la red social.

"La idea es confesar todo lo que ha ocurrido en el pasado para generar confianza pública de cara al futuro", refiere.

