Twitter ha confirmado que bloqueará el acceso de usuarios a su servicio desde aplicaciones alternativas que no sean su plataforma oficial en móviles. La red social liderada por Elon Musk ya está impidiendo que las personas que usan apps como Talon, Fenix y el popular Tweetbot puedan ingresar a su servicio a través de las mismas. Otra forma de acceder será mediante la versión para navegadores web.

Si bien los clientes alternativos -también llamados no oficiales- se consideraron como una forma válida de poder visualizar todo el contenido de Twitter y poder interactuar con las publicaciones, la nueva política de la API de esta red social impuesta por la administración de Elon Musk (actual mandamás de la empresa) ha culminado con el bloquea de la gran mayoría de estas aplicaciones.

Las apps no oficiales de Twitter están condenadas

Tal como han empezado a confirmar numerosos usuarios de la red social que usaban servicios alternos para acceder a ella y medios como Xataka Android, las aplicaciones no oficiales más populares para móviles Android y iOS han sido bloqueadas por Twitter. De este modo, si alguien intenta hacer uso de ellas para entrar a la plataforma, verá cómo se impide su inicio de sesión o sencillamente no cargan los tuits.

Por ejemplo, tal como reporta el portal antes citado, el ingreso a Twitter mediante la aplicación Fenix 2 no es posible. Del mismo modo ocurre con Talon y Tweetbot (en el caso de iPhone y Mac). Con las modificaciones más recientes a la API de su servicio, la red social impide que estas aplicaciones puedan acceder a los recursos necesarios para funcionar.

Algunas plataformas parecen haberse salvado

No obstante, las pruebas señalan que solo las aplicaciones más populares y de uso particular fueron bloqueadas. Por ahora, Twitter no ha extendido esta medida a plataformas profesionales que usan el acceso a la red social como herramienta como Hootsuite y TweetDeck. Por ello, si el usuario no quiere ingresar a Twitter mediante la app oficial para móviles o su variante para navegadores web, deberá optar por alguna que no haya sido incluida en la lista negra como Harpy.

De este modo, Twitter asegura que todos los usuarios que utilicen su plataforma tengan que visualizar sus anuncios y sean regidos por los algoritmos de elección para los tuits que se muestran en sus feeds, dos aspectos que no están presentes en las aplicaciones alternativas. No obstante, dado que no existe un anuncio oficial al respecto, todavía queda ver si se trata de una limitación permanente o si la empresa cambia de parecer en el futuro.

