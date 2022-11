Twitter está trabajando en una función que le permitirá a los usuarios enviar mensajes directos a cuentas de renombre a cambio de unos cuantos dólares. | Fuente: Unsplash

Twitter está preparando una función que permitirá a los usuarios enviar mensajes directos a celebridades, políticos, artistas y otras cuentas verificadas de gran popularidad en la plataforma. Mediante esta nueva opción para el servicio de mensajería de la red social, las personas interesadas podrán comunicarse con “tuiteros muy importantes” por un precio a través de su bandeja de entrada.

El reporte proviene de The New York Times y señala que dos personas familiarizadas con los planes y documentos internos de Twitter descubrieron que la nueva administración de Elon Musk -actual CEO y propietario de la empresa- ya está trabajando en esta interesante y compleja función de mensajería.

Twitter te dejará enviar mensajes directos a celebridades por un costo

Según lo que señala el informe, esta nueva función cobrará unos cuantos dólares por mensaje enviado a las cuentas oficiales de celebridades, políticos u otros usuarios de renombre en la plataforma. Dichos textos aparecerán en una zona separada de la sección “mensajes” y los “tuiteros muy importantes” podrán escoger los mensajes de pago que quieren recibir.

Anteriormente, Twitter probó un prototipo de la función de mensajes directos de pago. En dicha prueba, un usuario pudo enviar un mensaje al rapero estadounidense Post Malone donde le preguntó por sus canciones favoritas. No obstante, el reporte señala que, si bien la plataforma aún no ha concretado el método de pago, probablemente se llevará una tajada del dinero generado por estos mensajes.

Las fuentes de The New York Times mencionaron que Twitter no había garantizado el lanzamiento de la función y que los planes estaban todavía en curso.

Una función para generar más ingresos en Twitter

De momento no se tiene claro si la función ya estaba en desarrollo incluso antes de que la compra de Twitter por parte de Elon Musk el pasado viernes 28 de octubre se concretara. No obstante, el reporte menciona que formaría parte del plan del magnate para crear más contenido de pago en la plataforma para generar más ingresos.

Luego de que la transacción se llevará a cabo, una enorme variedad de novedades y cambios para Twitter comenzaron a aparecer. Las más comentadas y polémicas fueron la cuota de 8 dólares al mes para verificar una cuenta mediante “Twitter Blue” y “Paywalled Video”, función que cobrará a los usuarios por el contenido en video, según The Washington Post.

