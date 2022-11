Musk quiere reducir la cantidad de empleados en la red social para "optimizar" sus labores. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JIM WATSON

Desde la llegada de Elon Musk al poder de Twitter, mucho se rumoreaba sobre una ola masiva de despidos en la red social. El primer reporte indicaba un 75 % de su fuerza laboral, lo cual fue negado por el propio multimillonario y un nuevo informe parece corroborar sus dichos: está pensando en un poco menos, el 50 %.

Según Bloomberg, Elon Musk está preparándose para despedir a 3700 personas de la plantilla global de Twitter, el 50 % del total de empleados. ¿Los primeros en ser separados? Los directivos.

La purga de Twitter

Desde el primer momento en el que se confirmó su compra de Twitter, Musk ya hacía de las suyas: despidió al CEO Parag Agrawal y al responsable financiero, Ned Segal.

Con esta medida, el magnate se preparó para liquidar la junta directiva de la compañía, compuesta por 9 miembros, y quedar él solo con todo el poder de decisión en el rumbo de la red social.

Ahora, tras el filtro de ejecutivos, Elon Musk se está preparando para empezar a despedir a los empleados. No se sabe cuál será el argumento para decidir entre cada uno de ellos, pero, para su nuevo jefe, “hay muchas personas gestionando por cada persona programando”.

El no simpatizar con Musk también puede ser una causal, señala The Financial Times. Buscar trabajar desde casa también puede ser otra razón, ya que Musk no gusta de esta medida en otras empresas como Tesla.

Presiones internas

El trabajo al interior de Twitter se ha radicalizado en las últimas horas, especialmente porque Elon Musk quiere que se realicen cambios en plazos muy cortos de días.

La función más comentada es la del servicio de suscripción para cuentas verificadas, el cual costará 8 dólares mensuales. Por eso, los trabajadores están trabajando arduamente para cumplir el objetivo, aunque muchos tengan que dormir en las propias oficinas para ganar tiempo.

Musk también ha hecho que ingenieros y mandos creen una especie de clasificación que dependía de las contribuciones al código de Twitter durante sus etapas en la compañía.

