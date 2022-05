Musk se ha declarado como "un absolutista de la libertad de expresión". | Fuente: Composición

Elon Musk sigue haciendo planes para cuando sea dueño de Twitter y ahora ha asegurado que está pensando en revertir el bloqueo que existe contra Donald Trump en la plataforma.

Durante una entrevista en la conferencia Future of the Car, Musk fue consultado sobre la actual prohibición al expresidente de Estados Unidos y este respondió: “todavía no soy dueño de Twitter, así que esto no es algo que definitivamente sucederá, pero supongo que la respuesta es que yo revertiría el ‘permaban’ (bloqueo permanente”.

Tras dar la respuesta, Musk compartió un mensaje de Jack Dorsey, ex CEO de la red social, donde señalaba que los bloqueos permanentes solo deben existir “para los bots y el spam”.

Para Elon Musk, es "francamente peor" para Trump mudarse a su propia aplicación, Truth Social.

Bloqueado de por vida

La cuenta del expresidente fue prohibida el 8 de enero de 2021, “debido al riesgo de más incitación a la violencia” bajo el contexto del asalto al Capitolio, ataque que se organizó por sus seguidores a través de esta red social.

“No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth”, mencionó Trump a Fox News. "Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth"

Un tribunal de California rechazó el pasado viernes recibir un reclamo del ahora empresario contra Twitter, en el que el expresidente de Estados Unidos pedía volver a la red social.

