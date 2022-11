El empleado asegura que ya no hay 'libertad de expresión' dentro de Twitter. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: CONSTANZA HEVIA

Eric Frohnhoefer tuvo uno de sus peores días luego de haber criticado públicamente a Elon Musk en Twitter. Tras un discusión, el nuevo CEO de la empresa fue claro en sus palabras: “Está despedido”.

Efectivamente, el ingeniero veterano fue sacado de la empresa: cinco horas después del exabrupto, su laptop proporcionada por la empresa perdió todos los accesos al sistema interno de Twitter.

Tras ser despedido por un tuit: “Son unos cobardes”

Forbes contactó a Eric Frohnhoefer sobre el asunto y le consultó si, además del tuit de Elon Musk, había recibido alguna comunicación formal sobre el despido.

“No, nada”, dijo. “Son todos un montón de cobardes”.

Frohnhoefer, de 41 años, que ha estado en la empresa durante más de ocho años, dijo que el final llegó bastante abruptamente, alrededor de la 1:00 p. m., hora del Pacífico, del lunes por la tarde.

“Mi computadora portátil se apagó y ahora no puedo volver a usarla”, dijo.

“Ya nadie confía en nadie dentro de la empresa”, dijo. “¿Cómo puedes funcionar? Los empleados no confían en la nueva administración. La gerencia no confía en los empleados. ¿Cómo crees que se supone que debes hacer algo? Es por eso por lo que hay congelaciones de producción: no puede fusionar código, no puede encender cosas sin el permiso de los vicepresidentes”, refiere.

Antes de que Musk asumiera el cargo, dijo, "la gente era más abierta y sentía que podía criticar y ahora claramente ese no es el caso", dijo.

¿Qué discusión tuvo con Elon Musk?

La disputa entre Musk y Frohnhoefer comenzó cuando Musk tuiteó el domingo por la mañana que quería "disculparse porque Twitter es muy lento en muchos países".

Solo unas horas más tarde, Frohnhoefer tuiteó: "He pasado más de 6 años trabajando en Twitter para Android y puedo decir que esto está mal". Musk en un momento preguntó el domingo por la tarde: “Twitter es muy lento en Android. ¿Qué has hecho para arreglar eso?”

Un usuario intervino en la pelea y señaló al empleado: “Tal vez debería hacer preguntas en privado. Tal vez usando Slack o el correo electrónico”.

Otro usuario también comentó: "con este tipo de actitud, probablemente no quieras a este tipo en tu equipo".

Solo un minuto después, Musk arrojó el guante: "está despedido", y Frohnhoefer respondió con un emoji de saludo.

