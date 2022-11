Los miles de usuarios que dejaron Twitter para mudarse a Mastodon han quedado sorprendidos por lo distinto que es en comparación. | Fuente: Unsplash/Mashable | Fotógrafo: BRETT JORDAN

Twitter se encuentra en una evidente crisis luego de que se confirmara que sus oficinas principales cerraron debido a que los empleados no aceptaron las nuevas condiciones de trabajo impuestas por Elon Musk. Pese a que el multimillonario al mando de Tesla y SpaceX trata de no prestarle demasiada atención, es un hecho que la red social que ahora dirige no está pasando por un buen momento y miles de usuarios están migrando a otras plataformas por esta debacle. Una de las principales alternativas es Mastodon, rival directo de Twitter.

No obstante, estas personas que escaparon de la administración Musk están notando que Mastodon es muy distinta a Twitter. Si bien la plataforma promete ser una “red abierta, libre y federada”, su funcionamiento en base a varios servidores es bastante más complejo. A continuación, mencionamos las principales diferencias entre estas redes sociales que están tomando por sorpresa a su reciente nueva base de usuarios.

Las diferencias entre Twitter y Mastodon

Mastodon está dividido en varios servidores y cada uno de estos tienen sus propias reglas. No existe un administrador principal o soberano como Elon Musk que pueda decidir estas normas en todos los servidores y, más bien, existen “pequeñas comunidades” con su respectivo “líder”. Dependiendo de la comunidad en la que se da a parar, la experiencia cambia radicalmente.

En estos últimos días en los que se han incrementado los usuarios, algunos administradores han optado por ser muy severos con sus gestiones bloqueando a usuarios que no se ajustan a las normas de dicha comunidad. Otros, por el contrario, se lo toman con mucha más calma. Esta descentralización es una de sus características más notables y si bien muchos lo prefieren así, también puede provocar malas prácticas tanto de los usuarios como de los líderes. Por suerte, mudarse a otro servidor es posible.

En lo que se trata de la presentación de información, Twitter nos muestra publicaciones que no siempre se alinean a nuestros gustos particulares. Por el contrario, Mastodon se centra en los círculos de amistades y en los intereses de los usuarios para facilitar la formación de “cámaras de eco”, burbujas informativas donde el contenido casi siempre estará ligado a las preferencias de las personas. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de la visión del usuario.

Una característica que Twitter y Mastodon comparten son los mensajes privados, que en realidad no lo son en lo absoluto. Dado que la seguridad de la plataforma está enfocada a nivel servidor, un usuario anónimo no podrá leer tus mensajes pero los administradores sí podrán hacerlo ya que estos textos no están cifrados.

Varios usuarios de Twitter que se han unido a Mastodon afirman que "no entender como funciona es parte de la experiencia". | Fuente: Xataka

Mastodon es rival de Twitter, pero no son iguales

En cuanto a desarrollo se refiere, Twitter está simplemente a otro nivel. Por la compañía han pasado algunos de los mejores ingenieros del medio para cimentar la gran plataforma que es hoy en día. Por otra parte, Mastodon es un proyecto que se apoya en colaboradores voluntarios para corregir errores y vulnerabilidades, por lo que su capacidad de ciberseguridad no podría darse abasto para el masivo flujo de nuevos usuarios que tiene.

Pese a ello, Mastodon dispone de mecanismos como la autenticación de dos pasos y otros controles de privacidad más robustos como aplicar filtros, borrar mensajes antiguos y aprobar seguidores. En lo que a la batalla constante contra trolls respecta, resultaría sumamente complicada para los administradores ya que esta plataforma no tiene un buscador global de mensajes.

La descentralización de Mastodon lo separa bastante de lo que Twitter es y representa, pero también es una de sus mayores ventajas y diferencias con la red social comandada por Elon Musk actualmente.

