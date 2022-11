"Jesucristo" está verificado en Twitter. | Fuente: Twitter

Hace 14 años, un usuario empezó su historia en Twitter obteniendo el nombre de usuario @jesus.

Este 2022 pudo verificar su cuenta gracias a la compra de Elon Musk de la plataforma, como parte de su controvertido proyecto de verificación con pago en Twitter Blue por 8 dólares al mes.

Insider conversó con el usuario y conoció su peculiar historia.

De una parodia de Jesús a ser verificado gracias a Elon Musk

Según contó, abrió la cuenta como una parodia para publicar en fechas festivas como Navidad o Pascua.

“Aunque la tuve mucho tiempo (la cuenta), no estaba seguro si iba a poder verificarla. Antes apliqué para ser verificado sin éxito, pero cuando Elon Musk cambió las reglas de verificación y te podías inscribir a Twitter Blue para obtener un check verificado, supe que había llegado mi hora. Fue inmediato. Compré la suscripción a Twitter Blue y cuando confirmé la compra con Apple Pay… reabrí Twitter y estaba verificado”, contó.

El Jesús verificado en Twitter incluso protagonizó portadas de diarios en medio de la ola de suplantaciones en la red social. | Fuente: New York Post

El usuario indica en su perfil que es un “carpintero, sanador, Dios”. Según cuenta, hizo la verificación para demostrar qué absurdo era el nuevo sistema de verificación. “Obviamente no soy Jesús. Él no tiene una cuenta de Twitter, ¿cómo es posible que pueda ser verificado? No tiene sentido”, reflexionó.

¿Cómo es ser Jesús en Twitter?

Según contó, recibe varios pedidos de rezos. “Creo que se dan cuenta que no soy realmente Jesús, pero debe calmarlos mandar el pedido al mundo de todas formas”.

El usuario no tiene realmente un plan como Jesús en Twitter y cree que en este tiempo ya se le acabaron las bromas relacionadas como desaparecer tres días durante la Pascua para regresar el domingo.

El dueño de la cuenta @jesus no ha revelado su nombre real ya que hay muchas personas que se comunican con él para decirle que se va a ir al infierno o, peor aún, aseguran que descubrirán quién es para matarlo.