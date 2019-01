Más de 10 000 jugadores del videojuego Elite: Dangerous se están preparando para embarcarse en un viaje de 18 semanas a través del universo.

En lo que creen que será una de las mayores historias dentro de un videojuego, la expedición Distant Worlds 3302 buscará llegar a Beagle Point, uno de los lugares más distantes dentro del universo ficticio (pero simil al nuestro) creado en este título.

La idea nació de un jugador llamado Erimus, quien hace cuatro años realizó el mismo recorrido de manera solitaria. Desde ahí, la comunidad ha creado el Distant Worlds, expedición que busca realizar el viaje, aunque hasta ahora sin éxito alguno. Este año viene junto a 10 000 acompañantes de las regiones de América, Europa y Oceanía, quienes partirán desde distintos puntos del espacio y que se reunirán cada 5 días en puntos de control dispersos en el universo. El Dr. Kaii (un veterano de la primera caminata) comenzará este domingo 13 de enero la travesía en Europa, seguido cinco horas después por las Américas (comandante Kancro Vantas) a las 8 pm ET y luego Oceanía (Comandante Drebin Omega) a las 5 am ET.

La asombrosa cantidad de jugadores no viajará a la deriva. Cada uno de ellos tiene un rol (mineros, comandantes, científicos, geólogos e incluso guías turísticos para los nuevos en el videojuego), pero su meta máxima será construir una estación espacial en el centro de un agujero negro. Asimismo, el fin tendrá una trama y se multiplicará la experiencia a través de la narrativa transmedia.



La expedición de ida y vuelta cubrirá 200 mil años luz y tomará un total de 8 meses en realizarlo. Gran parte de este territorio está sin explorar, por lo que los jugadores marcarán un hito en la misteriosa galaxia.

Elite: Dangerous se esfuerza por ser una representación exacta de nuestra galaxia y mantiene hasta 400 mil millones de sistemas solares en su contenido.

Ya es un poco tarde para unirse a este fantástico viaje, pero puedes ser testigo de él mediante una lista de más de 30 personas que transmitirán la gran travesía. Una asombrosa incursión que llamará la atención de propios y extraños.

