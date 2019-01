Los jugadores con más habilidades buscan batir récords de tiempo en los videojuegos | Fuente: AGDQ

Los videojuegos sirven para entretenernos, pero también funcionan como vehículo de apoyo social al resto. Este es el fundamento de Awesome Games Done Quick, un evento semestral que reúne dinero para la caridad y que en su edición 2019 ha conseguido la asombrosa suma de 2.3 millones de dólares.

Reunidos durante 7 días en Rockville, Maryland, los mayores speedrunners del mundo se han congregado para realizar un evento entretenido y con causa benéfica para más de 3 000 personas en el recinto físico y un aproximado de 230 mil espectadores online continuos a través de Twitch.

Los jugadores invitados al Awesome Games Done Quick realizan speedruns; es decir, tratan de terminar los videojuegos en el menor tiempo posible y batir récords mundiales. Títulos como Mega Man, Portal, Sonic, Mario Bros., GTA, Metroid o The Legend of Zelda son los principales atractivos de estos eventos.

Las personas de todo el mundo donan el dinero a través de la misma plataforma de Twitch o cuentas bancarias externas al sitio. En este clip, podemos apreciar cómo la multitud estalla al pasar la barrera de los 2 millones de dólares mientras que el jugador “Bayleef” trata de terminar Super Mario Odyssey a la perfección.



La cifra total asciende a los 2,395,553 dólares, dinero que será entregado a la fundación de prevención contra el cáncer en Estados Unidos.



Si deseas sintonizar un próximo evento, tendrás que esperar finales de junio para el Summer Games Done Quick. Este evento buscará superar el monto de esta fecha. Por ahora, te dejamos con el canal oficial del evento para que revises la puesta en marcha de tu juego favorito.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!