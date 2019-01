El gigante de ventas online Amazon reveló la lista de los diez videojuegos más vendidos en su plataforma durante el 2018, ranking que es dominado por títulos de la consola Nintendo Switch.

El juego más vendido en Amazon durante el año pasado fue Super Smash Bros. Ultimate, que recién salió al mercado el 7 de diciembre. Eso quiere decir que en menos de un mes el juego de Nintendo escaló hasta el primer lugar.

En segundo puesto aparece Red Dead Redemption 2, en su versión de PlayStation 4. El videojuego de Rockstar Games ha sido considerado uno de los mejores títulos del año y las ventas lo han acompañado.

Cabe mencionar que, según diversos análisis, la mejor versión de Red Dead Redemption 2 no es la de PlayStation sino la de Xbox (específicamente para la consola Xbox One X). Sin embargo, la cantidad de PlayStation 4 en el mercado (casi 90 millones) habría inclinado la balanza a favor de esta versión.

En tercer lugar, aparece Super Mario Party, para Nintendo Switch, un título familiar que reúne una serie de minijuegos para disfrutar entre amigos. Luego, en cuarto puesto, aparece un exclusivo de PlayStation 4: Marvel’s Spider-Man, el notable regreso del Hombre Araña al mundo de los videojuegos.

En quinto y sexto lugar se ubican Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Odyssey, respectivamente. Si bien son videojuegos estrenados el 2017, durante el año pasado gozaron de buenas ventas.

En la sexta ubicación está Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, superando a su versión espejo Let's Go, Eevee!, que no figura en el top 10. Luego aparece Call of Duty: Black Ops 4, también en su versión de PlayStation 4.

Cierra el ranking God of War, exclusivo de PlayStation 4, y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lanzado el 2017 pero aún con gran aceptación entre los fanáticos.

Cabe destacar que Amazon no ha revelado las cifras de ventas, pero hablamos de una industria que en los últimos años mueve millones de dólares.