El NPC suele gritar "Excelsior" en el videojuego | Fuente: Blizzard

El 2018 cerraría con una de las muertes más impactantes en el mundo del entretenimiento. El mítico Stan Lee dejaría de existir el 12 de noviembre a sus 95 años de edad y dejaría un enorme hueco en la industria de los cómics y el cine. El autor de gran parte del elenco de superhéroes de Marvel siempre será considerado un genio creativo y uno de los artistas más prolíficos del siglo XX.

Stan Lee no solo es recordado en aquellas disciplinas, sino también en los videojuegos. Luego de recordar un breve repaso de todos los videojuegos en los que ha participado, ahora es Blizzard quien ha decidido homenajear al fallecido en el parche 8.1.5 de World of Warcraft, el juego de mundo abierto más popular de la industria.

Esta actualización ha incorporado un nuevo NPC llamado “Stanley” y se encuentra ubicado en el castillo de Ventormenta y que recorre el lugar gritando “Excelsior”.

No es el primer homenaje que el videojuego realiza a íconos de la cultura pop. Anteriormente, World of Warcraft también ha rendido tributo a artistas de la talla de Robbie Williams y Farrah Fawcett.

World of Warcraft es el juego de género MMORPG (“Massive Multiplayer Online Role Playing Game” o “juego de rol multijugador masivo”) más grande y relevante de la historia. Es la secuela directa de Warcraft III y cuenta la historia de la guerra eterna entre las facciones de la Horda y la Alianza, en adición de las fuerzas externas que intentan dominar el mundo.

Si estás interesado en el juego, puedes adquirir World of Warcraft: Battle for Azeroth desde la tienda de Blizzard Entertainment, además, recuerda que podrás jugar tan sólo comprando la expansión y pagando tu mensualidad, pues ya no es necesario adquirir las expansiones pasadas.

