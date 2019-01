CES 2019 | Rinden homenaje póstumo a robot “asesinado” por automóvil Tesla no tripulado

El primer crimen de la robótica no fue contra un ser humano, si no contra uno de los suyos. Durante la conferencia del CES 2019 en Las Vegas, fueron registrados los precisos instantes en que un automóvil Tesla no tripulado arrolla un “Promobot”, causándole graves daños e inutilizando su funcionamiento. Restándole importancia a su responsabilidad como victimario, el Tesla se dio a la fuga.

Al día siguiente del trágico accidente, varias personas asistentes a la conferencia se congregaron en el lugar e la muerte del pequeño “Promobot” y de una manera improvisada, presentaron sus respetos con flores, velas y fotos del fallecido, mientras discutían la tragedia.

Acerca de Promobot

El robot “fallecido” pertenece a la compañía Promobot, una desarrolladora de servicios robóticos para negocios en Europa y Asia. Estos autómatas sirven como informadores, recepcionistas y hasta pueden reconocer emociones. Durante el CES 2019, los Promobot bailan cada hora en el stand de su empresa.

