Uno de los momentos más importantes de The Game Awards 2018 fue el anuncio de la remasterización del clásico Crash Team Racing (llamado popularmente como Crash Car o Crash Carreras). El legendario juego de karts de la franquicia del marsupial llegará a todas las consolas el próximo 21 de junio y todos los fanáticos esperan recordar de la mejor manera uno de sus videojuegos favoritos de la infancia.

El título de carreras, ahora diseñado por Beenox y publicado por Activision, tendrá la fuerte tarea de recrear a perfección los circuitos, la trama y los personajes del juego original de PlayStation One. Sin embargo, la experiencia irá más allá de la nostalgia, comenta Thomas Wilson. En declaraciones con la prensa, la cabeza de Beenox ha asegurado que “No solo estamos rehaciendo Crash Team Racing desde cero en Crash Team Racing Nitro-Fueled, les estamos dando a los fanáticos mucho más, incluyendo a los personajes y pistas que aman, con un montón de animaciones añadidas y la personalidad que la plataforma original no podía transmitir. No podemos esperar para que los fanáticos se pongan cara a cara mientras prueban su habilidad con los karts de Crash en los modos multijugador”.

Las novedades de Crash Team Racing Nitro-Fueled

El principal añadido dentro del videojuego es el servicio en línea. Para celebrar los 20 años del título, Crash Team Racing se podrá jugar a través de los servicios online de las tres consolas gobernantes del mercado, lo cual añade más horas de juego a los ya acostumbrados en el título. Asimismo, esta opción nos hace pensar en que Activision estaría pensando en grandes torneos internacionales del nuevo Crash. No solo podrás competir por ser el ganador en tus duelos, también podrás lograr récords mundiales gracias a los marcadores globales para cada circuito.

Por otro lado, también se han confirmado que además de las pistas originales, se añadirán nuevos circuitos a los ya clásicos escenarios. Cabe mencionar los nuevos agregados a los personajes, quienes tendrán hasta tres vehículos para escoger en cada pista. En el tráiler oficial hay detalles de personalización para autos, pero aún no se ha deslizado información sobre micropagos internos en el videojuego.

La fecha de estreno parece lejana, pero ya puedes ir reservando el videojuego en las tiendas oficiales virtuales de las consolas o en tus tiendas físicas de preferencia. Crash Team Racing Nitro-Fueled saldrá para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 21 de junio del 2019. Tendrá dos ediciones: la clásica de 40 dólares y la Óxido Nitroso de 60 dólares que contará con un kart especial, un personaje extra y skins especiales para el resto de personajes.

