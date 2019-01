Dark Souls III muestra perturbador contenido eliminado, el juego iba a ser más oscuro

Haciendo uso de herramientas de desarrollador, el usuario de Youtube Lance McDonald logró acceder a contenido que no logró llegar a la versión final del juego pero que no fue eliminado de los datos. Descubrió desagradables detalles sobre ciertos personajes del juego que listamos a continuación.

Se advierte al lector que los temas a tocar pueden afectar la sensibilidad de algunos.

En primer lugar, muestra una versión diferente del encuentro contra “Oceiros, el rey arruinado”, en la versión final del juego, Oceiros lucha con una mano vacía, como si llevase un bebé invisible, el monstruo está ciego, por lo que se puede entender que él no sabe que no está sosteniendo nada. El contenido mostrado por el youtuber muestra que el jefe se llamaba antes “Angel of Dragons”, su escenario estaba lleno de espadas fantasmales y que el bebé invisible estaba ahora presente en la mano del monstruo, el cual, en un punto del combate aplasta a la criatura contra el suelo de manera brutal.

El segundo encuentro en cambiar es el de “Vordt del Valle Boreal”, uno de los primeros jefes del juego. El encuentro mostrado por Lance es muy similar al que tuvimos en la versión final de Dark Souls III, pero hay un pequeño detalle que es fácilmente visible al momento de que la bestia expone su vientre, el cual tiene cinco bebés incinerados firmemente aferrados al abdomen de Vordt.

Los otros detalles mostrados en el video muestran enemigos comunes como una babosa que oculta una amalgama de cadáveres en su interior, unas serpientes voladoras y un enemigo de aspecto decadente que se convertiría en un NPC en la versión final.

No sorprende que los primeros dos jefes mencionados hayan sido modificados, sus diseños originales generan verdadera incomodidad y no habrían sido adecuados en lo absoluto.

Sobre Dark Souls III

Dark Souls III es un desafiante título de From Software lanzado en el año 2016 que nos muestra un oscuro mundo lleno de criaturas de pesadilla que aprovecharán cada descuido del jugador para hacerle pasar por un mundo de frustración.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!