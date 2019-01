El equipo peruano ya aseguró 10 mil dólares en la competencia | Fuente: Thunder Predator

La travesía del equipo peruano Thunder Predator en el Chongqing Major 2019 de China aún no termina. La escuadra nacional se enfrentará el día 21 de enero al equipo de The Pango por su permanencia en el torneo internacional del videojuego Dota 2.

Thunder Predator, conformado por "Atun", “LeoStyle”, “Frank”, “Matthew” y “Prada”, deberá derrotar al equipo de la Comunidad de Países Independientes si es que desea seguir en la competencia.

El encuentro se desarrollará este lunes 21 a las 10:30 p. m. hora Perú (11 de la mañana del 22 de enero en Chongqing, China). En la serie solo se jugará una partida (Bo1) por lo que una derrota significará la eliminación.

The Chongqing Major 2019 repartirá un millón de dólares entre sus participantes y otorgará puntos para la clasificación a The International, el evento más importante del videojuego en el mundo. Si es que Thunder no logra ganar este encuentro, se despedirá de la competencia con 10 mil dólares y 75 puntos DPC.

Dota 2 es el videojuego más popular en nuestro país. Cuenta con, aproximadamente, 2 millones de jugadores peruanos y se consolida como uno de los deportes electrónicos más importantes del mercado. Si deseas leer más noticias sobre el videojuego, puedes seguir este enlace.

