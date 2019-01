El videojuego es un legendario mundo abierto donde los jugadores asumen personajes con determinados roles | Fuente: PCGamesN

Tinder es la aplicación de citas más popular del mundo con hasta 57 millones de usuarios. Con tal base de usuarios, muchas personas aprovechan el tráfico para excentricidades y propuestas curiosas. Uno de ellos fue un jugador de World of Warcraft que reclutaba gente para que se unan a su gremio en el videojuego.

Tras un hilo de conversación en Reddit, se llegó a conocer el caso del usuario Leathyl, líder de una agrupación en el reconocido WOW. En una captura mostrada, se puede apreciar el texto que acompañaba el perfil del jugador en Tinder: “Estamos reclutando asaltantes para el próximo nivel de raids (incursiones en el videojuego). Te pido disculpas por adelantado si estabas buscando una cita y a cambio de todo lo que recibiste fue un mensaje de reclutamiento de World of Warcraft”.

Vía PCGamesN, el usuario Leathyl aceptó ser el responsable de tal cuenta y expresó los motivos de su búsqueda de jugadores en esta plataforma: “El reclutamiento ha sido difícil desde que se deshicieron completamente de los grandes beneficios en gremios”.

Asimismo, asegura que mantiene un gran núcleo de jugadores en su facción, pero “mantener cerca a los demás rezagados ha sido difícil”. “Ya nadie tiene lealtad a un gremio y lo único que le importa a la gente es el equipo”, mencionó.

Lastimosamente para sus intereses, la cuenta fue eliminada a las tres horas de su creación por ser considerada como no deseada por el sistema.

El jugador promete volver a las andadas e idear una nueva forma de reclutamiento que logre captar la atención de jugadores. ¿Qué se le ocurrirá más adelante?

World of Warcraft es el juego de género MMORPG (“Massive Multiplayer Online Role Playing Game” o “juego de rol multijugador masivo”) más grande y relevante de la historia. Es la secuela directa de Warcraft III y cuenta la historia de la guerra eterna entre las facciones de la Horda y la Alianza, en adición de las fuerzas externas que intentan dominar el mundo.

Si estás interesado en el juego, puedes adquirir World of Warcraft: Battle for Azeroth desde la tienda de Blizzard Entertainment. Recuerda que podrás jugar tan sólo comprando la expansión y pagando tu mensualidad, pues ya no es necesario adquirir las expansiones pasadas.

