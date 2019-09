Hay un divorcio entre PES y Nintendo desde la generación de la Wii. | Fuente: Konami

eFootball PES 2020 se estrena en una semana para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, los usuarios de Nintendo Switch no podrán gozar de este videojuego, ya que Konami no ha programado una versión para esta consola.

Esta exclusión no es novedad, ya que Konami no ha lanzado en consolas de Nintendo un videojuego de su saga futbolera desde el Pro Evolution Soccer 2013, en la generación de la Wii. La Wii U no recibió ninguna edición de PES, y la tendencia continúa con la Switch.

¿Hay alguna razón para esta exclusión? Para el lanzamiento de PES 2019, en entrevista con el blog Más Consolas, Robbye Ron, community manager de PES para Latinoamérica, explicó que Konami tenía a todo su equipo enfocado en el desarrollo del videojuego principal, por lo que no podían destinar esfuerzos para realizar una adaptación para consolas de pasada generación ni para la Switch.

“La versión no es una versión 4K para nosotros. Tendríamos que cambiar el tipo de motor, tendríamos que acoplarnos a otro sistema. Creo que PES va a ser un poco difícil encontrarlo en la Switch, pero hemos pensado de cara a nuestro 25 aniversario sumar algo retro”, comentó en aquella entrevista.

Para esta edición, Lennart Bonzein, jefe de la marca PES, aseguró que no hay planes de realizar una adaptación de eFootball PES 2020 para Nintendo Switch, pese a que destacó las bondades del dispositivo.

“No puedo decir mucho acerca de Nintendo Switch. Todo lo que puedo decir es que amo Switch. Pienso que es una consola increíble y que realmente disfruto jugando con ella”, sostuvo al portal RealSport101.

“Como compañía, Konami es consciente de lo que es Nintendo Switch. Hemos lanzado Bomberman el pasado año y estamos a punto de lanzar Contra en Nintendo Switch. PES va a salir en tres plataformas, PlayStation 4, Xbox One y PC, lo que significa que no hay una versión planeada para Nintendo Switch en estos momentos”, remarcó.

Konami ya ha adelantado su intención de abandonar el actual motor gráfico, el FOX Engine, cuando se estrene la próxima generación de consolas. Con ello, se abre la posibilidad de que una adaptación a consolas de Nintendo sea más fácil de hacer que en la actualidad.

Cabe mencionar que EA Sports sí lanzará una versión de FIFA 20 para Nintendo Switch, pero con algunas limitaciones. Esta edición se llamará Legacy Edition y traerá las nuevas licencias, equipos, estadios y plantillas renovadas, pero con las mismas mecánicas jugables del FIFA 19.