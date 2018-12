Ubisoft ha anunciado un nuevo evento cross-over (colaboración) entre sus videojuegos For Honor y Assasin’s Creed llamado “For the Creed”. Hasta el 10 de enero, podrás acceder al nuevo modo de juego en For Honor para combinar el poder del Animus con la historia de las facciones internas.

Durante la guerra, los usuarios podrán ingresar al modo Dominion – Assassini e Templari para atraer a la batalla a los comandantes Ezio Auditore da Firenze y Cesare Borgia. Derrotar a los comandantes le dará al equipo 300 puntos. El primer equipo en alcanzar 1,000 puntos y acabar con el equipo enemigo durante el período de quiebre obtendrá la victoria. Los modos de juego seleccionados estarán narrados por Warren Vidic, el director del proyecto Animus en Abstergo Industries.

Esto no es todo. For Honor integrará nuevos cosméticos de la saga como la máscara Odyssey of the Misthios, basada en Assassin's Creed Odyssey, nuevos Haystack Emotes, ejecuciones de la Hoja Oculta, efectos del Animus, equipamiento de batalla Animus, trajes élite temáticos de Asesinos y Templarios y armas de toda la franquicia.

For Honor propone una suerte de MOBA en tercera persona, con controles similares a los de la saga Souls, combinados con un poco de una mecánica única de apuntado de nuestros golpes. Podremos controlar diferentes tipos de héroes de diferentes facciones y culturas, como vikingos, caballeros europeos y samurais japoneses.

Puedes encontrar a For Honor de manera gratuita en Steam.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!