El videojuego toma el concepto de la trilogía de película original | Fuente: Humble Bundle

Primero fue LEGO The Hobbit y ahora Humble Bundle pone a nuestra a nuestra disposición LEGO The Lord of the Ring de manera totalmente gratuita.

Para obtener este videojuego solo es necesario acceder a este enlace, registrarse o iniciar sesión y reclamar el código. Este serial deberá ser activado en Steam para obtenerlo de manera permanente en nuestra cuenta. Solo tienes hasta el 22 de diciembre para hacerlo.

El videojuego sigue la misma sinopsis que la trilogía de películas. LEGO The Lord f the Rings narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón un hobbit, para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor oscuro Sauron.

Humble Bundle en un portal dedicado a la venta de copias virtuales de videojuegos y desde hace ya un buen tiempo ha diseñado el modelo de suscripción mensual para obtener hasta 9 videojuegos cada 30 días a 12 dólares por mes. Por si te preguntas, esta página es 100% segura y legal, por lo que no hay ningún riesgo en comprar desde aquí.

