Los capítulos finales de The Walking Dead: The Final Season saldrán en exclusiva para Epic Games Store

La tienda de Epic está recibiendo más exclusivas para el 2019 | Fuente: Skybound

Los capítulos finales del videojuego de The Walking Dead han pasado por gran incertidumbre durante su realización. Tras el despido masivo de trabajadores de Telltale Games, Skybound acogió el proyecto para sacar adelante los capítulos 3 y 4 y ahora han confirmado que los lanzarán para PC en exclusiva para Epic Games Store.

Skybound ha anunciado que The Walking Dead: The Final Season Episode 3 Broken Toys llegará a las multiplataformas el 15 de enero del 2019. Sin embargo, en PC cambiará de distribuidor ya que saltará desde Steam para aterrizar en la nueva y controvertida tienda de videojuegos de Epic Games.

"Epic se acercó de inmediato a trabajar con nosotros para reunir al equipo original y asegurar que los fanáticos recibirán la temporada completa de The Walking Dead: The Final Season de Telltale , dijo el presidente de Interactive Dan Murray y el CEO de Skybound Games Ian Howe en una declaración conjunta. Esto sugiere que la decisión de mudarse a la nueva tienda no solo es por las mayores ganancias que otorga Epic, sino que también por recibido apoyo de la compañía para que los capítulos finales puedan realizarse.

Si eres uno de los que compró el pase de la temporada en Steam, no te preocupes: recibirás los capítulos restantes en esta plataforma.

Puedes revisar el tráiler de "Juguetes Rotos" a continuación:

The Walking Dead: The game fue estrenado a finales del 2012 y se convirtió en uno de los videojuegos adaptados más populares de la industria. Combina toma de decisiones, asesinato de zombies y una gran narrativa emocional. La segunda temporada, The Final Season, fue estrenado el 14 de agosto de 2018.

