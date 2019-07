Los protagonistas de The Division son Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal. | Fuente: Ubisoft

La compañía francesa Ubisoft confirmó que la adaptación cinematográfica del videojuego The Division se estrenará en exclusiva en la plataforma Netflix, en fecha aún por confirmar.

“The Division ya tiene director, escritor y, ahora, un hogar”, señaló la empresa en un comunicado.

El filme, dirigido por David Leicht (Deadpool 2), estará protagonizado por Jessica Chastain (The Martian, Interstellar) y Jake Gyllenhaal (Okja, Spider-Man: Far From Home).

La adaptación cinematográfica de The Division se ambienta en el futuro cercano, en donde un mortal virus se ha propagado a través de billetes contaminados durante el Black Friday, matando a millones y diezmando la ciudad de Nueva York.

“Si la civilización tiene alguna esperanza de reconstruirse a partir del caos, es tarea de The Division, un grupo de civiles altamente entrenados, salvar lo que queda de la sociedad”, comentó Ubisoft.

The Division (2016) es un videojuego multijugador online en tercera persona, en la que debemos cumplir una serie de misiones. Este año se estrenó su secuela en PlayStation 4, Xbox One y PC.