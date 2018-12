Nintendo quiere una versión de Red Dead Redemption 2 en la Switch

El videojuego fue ideado desde antes que salga el anuncio oficial de la consola | Fuente: Hobby Consolas

El gran recibimiento del público y la prensa especializada ha consolidado a Red Dead Redemption 2 como uno de los mejores videojuegos en los últimos años y todas las plataformas desean tenerlo en sus catálogos. Por el momento, los grandes excluidos de la fiebre del salvaje oeste son las personas que solo poseen PC o Nintendo Switch.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de tener Red Dead Redemption 2 en Nintendo Switch, Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo of America, ha afirmado de que el hecho que Red Dead Redemption 2 no esté en Nintendo Switch se debe a que el trabajo de desarrollo del juego viene desde hace años, épocas en la que aún ni se presentaba la actual consola. Asimismo, desea poder ver algún día al título de Rockstar Games en ella: "Me encantaría verlo en Switch. Pero de nuevo, se debe entender el proceso de desarrollo -de los videojuegos-; Red Dead ha estado en desarrollo durante años, tiempo antes de cualquier comunicación sobre Switch. Para la mentalidad del desarrollador, necesitan avanzar y terminar el juego en el que han trabajado y entonces estaremos en una posición de ver otras posibilidades".

A pesar de que no sea la que precisamente la consola más potente del mercado, la Nintendo Switch es muy popular y se desempeña sobresalientemente en el aspecto comercial; y en adición de eso, está recibiendo una gran cantidad de ports de juegos triple A como Doom o Wolfenstein, por lo que no sería descabellado pensar en una versión futura del juego.

Sobre Red Dead Redemption 2

El mundo abierto de Rockstar Games se ha llevado los mayores aplausos durante todo el año debido a su gran nivel gráfico y de jugabilidad. La secuela del viejo oeste presenta una trama de vaqueros: nos situamos en América, 1899.

La posibilidad de realizar misiones en un mundo en el que los detalles han sido perfeccionados milimétricamente con una total libertad, lo ha convertido en casi una obra maestra. Los medios especializados le han brindado hasta 10 estrellas en su calificación y resalta el gran trabajo de su creadora.

