Sony estrenó este martes su servicio de videojuegos en streaming, PlayStation Now, en España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, con un catálogo de más de 600 títulos.

El servicio de suscripción permite jugar títulos sin que el juego haya sido comprado físicamente ni descargado en la consola, sino desde la nube. Solo hace falta una consola PlayStation 4 o un PC con Windows.

El catálogo incluye títulos como Red Dead Redemption, Bloodborne, The Last of Us y God of War o Mortal Kombat.



El servicio, PS Now ya estaba disponible en: Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo.

PS Now, cuyo catálogo se actualizará todos los meses, tiene un precio de 14,99 euros (16,8 dólares) al mes o de 99,99 euros (112,3 dólares) de suscripción anual. (EFE)