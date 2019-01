Pokémon podría adaptar sus primeros videojuegos a una película live-action y crear un universo cinematográfico

Los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Blue se convirtieron rápidamente en clásicos de la escena | Fuente: Game Freak

La franquicia de los monstruos de bolsillo, Pokémon, estaría preparando nuevas películas live-action basadas en los videojuegos que llevaron a la popularidad a la saga: Pokémon Red y Pokémon Blue.

De acuerdo con el portal especializado We Got This Covered, la productora Legendary Entertainment está considerando crear un universo cinematográfico con actores reales e imágenes creadas por computadoras (CGI) de Pokémon y expandirían la experiencia del ya tan hablado Detective Pikachu con una película basada en los primeros videojuegos.

A diferencia del anime, Pokémon Red y Pokémon Blue (1996) basan su trama en el viaje de Red en todo el pueblo de Kanto. El personaje principal no recibe un Pikachu, sino que escoge entre Bulbasour, Charmander y Squirtle. Estos títulos son considerados como una reliquia en el género y son la sexta entrega de videojuegos más vendidas en toda la historia del rubro.

Esta rumoreada producción llegaría a los cines a finales de año siempre y cuando Detective Pikachu alcance una buena recepción del público. Sin embargo, si es que deseas averiguar cómo es que podría ser la producción, no es necesario jugar los videojuegos (aunque sería la mejor recomendación), ya que puedes ver Pokémon: Los Orígenes, serie animada dividida en cuatro capítulos que adapta los mismos títulos del Game Boy y que puedes encontrar en internet.

Asimismo, también llegaría una producción con las mismas características sobre Mewtwo. La historia de la legendaria criatura sería distinta al próximo Mewtwo Strikes Back Evolution.

¿Será una buena idea adaptar los clásicos videojuegos a películas con actores de carne y hueso?

