El videojuego puede jugar gratuitamente desde la plataforma de Blizzard | Fuente: Blizzard

La escena de Starcraft II profesional parece estar dominado por coreanos y algunos norteamericanos. Sin embargo, también tenemos representantes latinos que se distinguen por sus buenas habilidades y que llegan a instancias internacionales, como el caso de cinco jugadores que participarán en el Starcraft II World Championship Series (WCS) Winter.

El primer evento esports del videojuego en el año repartirá 60 mil dólares en premios y serán 32 jugadores de América y Europa quienes compitan por la corona del mejor.

Los jugadores latinoamericanos que se clasificaron son: SpeCial (MX), Cham (MX), Kelazhur (BR), JimRising (MX) y Erik (BR).

Desde el 31 de enero hasta el 10 de febrero podemos ser testigos de estos combates en completo español en el siguiente canal: https://www.twitch.tv/HorussTV. Las jornadas competitivas serán de jueves a domingo.

Starcraft II es la secuela del juego de culto de 1998 y fue lanzada al mercado el año 2010. Actualmente, puedes jugarlo de manera gratuita online en su totalidad y en su campaña Wings of Liberty, pero necesitarás comprar las campañas Heart of the Swarm y Legacy of the Void para proseguir con la historia.

