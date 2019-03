El primer State of Play no dejó conformes a muchos. | Fuente: PlayStation

Miles de usuarios han expresado su disconformidad con el primer episodio de State of Play, el nuevo formato de PlayStation en el que -tal como los Nintendo Direct- presenta sus novedades a través de YouTube.

El primer episodio, lanzado ayer a las 4:00 p.m. (hora peruana), estuvo enfocado mayormente a presentar títulos de la PlayStation VR, el casco de realidad virtual de Sony. Sin embargo, esto parece haber decepcionado a la mayoría.

Al cierre de esta nota, el video de la transmisión oficial -de apenas 20 minutos de duración- sumaba más de 12 mil dislikes, frente a menos de cinco mil likes. La misma tendencia se ve en el video de la transmisión para Europa, que tenía más de seis mil dislikes, mientras que los likes apenas superaban los 1,400.

En el caso de la transmisión para Japón, los ‘me gusta’ apenas superaban los 150, mientras que los pulgares abajo estaban cerca de los mil.



El primer episodio de State of Play presentó algunas novedades, como Iron Man VR y Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted, así como nuevos tráileres de Concrete Genie, No Man’s Sky Beyond, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Mortal Kombat 11 y Days Gone.

Sin embargo, la presentación no incluyó referencia alguna a los ‘pesos pesados’ de la compañía, como Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Death Stranding, que aún no tienen fecha de lanzamiento confirmada.