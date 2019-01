En el desarrollo de la BlizzCon 2018, los fanáticos que compraron el ticket virtual pudieron acceder al servidor de World of Warcraft: Classic, videojuego que busca revivir los primeros años del famoso título.

Sin embargo, luego de aquellos días, la información sobre el proyecto ha sido más que escasa y los fanáticos han inundado los foros en búsqueda de nuevos datos al respecto. Es por eso que un miembro de Blizzard ha salido a declarar sobre la actual situación de World of Warcraft: Classic:

El desarrollo en definitiva está avanzando, pero es un proceso complicado y no tengo detalles específicos para compartir. Me gustaría tener una sesión de preguntas y respuestas y responder algunas cosas, pero preferimos tener respuestas concretas para ustedes o información nueva. Personalmente me opongo a hacer una sesión solo por hacerla sin decir nada nuevo. Por el bien de todos, es lo mejor cuando se trata de este tipo de cosas.