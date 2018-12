La rivalidad entre las facciones data desde los orígenes del videojuego a inicios del 2000 | Fuente: Blizzard

World of Warcraft regresó a su popular guerra de facciones con la última expansión Battle for Azeroth y la batalla entre la Horda y la Alianza se encarneció. Blizzard, desea seguir alimentando esta rivalidad y ha confirmado la inclusión de una poción que permitirá a los jugadores entender a los usuarios de la facción contraria y conversar con ellos.

El elixir de las lenguas solo podrá ser encontrado en Dalaran y a manos de la NPC Fizzi Cascahígados por el valor de 30 de oro. Si la consumes, podrás entender a los miembros de la facción rival en un lapso de una hora. Sin embargo, no podrás conversar con ellos a menos que el otro usuario también beba la pócima.

En Twitter, uno de los diseñador de WoW ha comentado que este elixir siempre estuvo en los datos del juego pero que recién ahora ha sido activada:

Dato curioso: el elixir de lenguas ha estado en el juego desde el juego clásico, una antigua receta de alquimia que nunca había funcionado. Hasta hoy, el texto que tenía en la descripción ponía "esta poción no tiene efecto hasta que añadamos los idiomas.

El elixir podrá comprarse y utilizarse ininterrumpidamente por 5 000 puntos de oro a la semana y ya los jugadores piden un reajuste de precio.

World of Wacraft es el juego de género MMORPG (“Massive Multiplayer Online Role Playing Game” o “juego de rol multijugador masivo”) más grande y relevante de la historia. Es la secuela directa de Warcraft III y cuenta la historia de la guerra eterna entre las facciones de la Horda y la Alianza, en adición de las fuerzas externas que intentan dominar el mundo.

Si estás interesado en el juego, puedes adquirir World of Warcraft: Battle for Azeroth desde la tienda de Blizzard Entertainment, además, recuerda que podrás jugar tan sólo comprando la expansión y pagando tu mensualidad, pues ya no es necesario adquirir las expansiones pasadas.

