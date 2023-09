Jefe de WhatsApp niega que app quiera agregar anuncios a los chats

¿WhatsApp quiere agregar anuncios a los chats en la app? El jefe de la aplicación, Will Cathcart, asegura que no.

Este rumor nació luego de que el medio Financial Times aseguró que la app perteneciente a Meta busca más maneras de monetizar.

El reporte indica que dentro de Meta se exploraba la idea de agregar anuncios a los chats, según tres fuentes no reveladas.

Otra de las maneras para monetizar discutidas, según el Financial Times, fue la de un cargo por suscripción para utilizar WhatsApp libre de anuncios, aunque esta resultó bastante impopular dentro de Meta.

WhatsApp dice que no

Unas horas luego de publicado el reporte, el mismo jefe de WhatsApp negó su veracidad.

“Esta historia del Financial Times es falsa. No estamos haciendo esto”, indicó Will Cathcart en X (antes Twitter).

WhatsApp: ¿Cómo gana dinero?

WhatsApp logra ingresos gracias a su categoría de Negocios. WhatsApp Business tiene más de 200 millones de usuarios activos y brinda herramientas dirigidas a empresarios que se contactan con usuarios de la app.

Además, en países como India y Brasil, WhatsApp está probando sistemas de pagos.