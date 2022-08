Los empleados no deben usar WhatsApp para conversaciones de negocios. | Fuente: Unsplash

Bancos de Estados Unidos y la Unión Europea están reforzando los controles sobre su personal para evitar que utilicen medios de comunicación no autorizados como WhatsApp para hacer negocios con los clientes.

Los reguladores ya habían comenzado a tomar medidas drásticas contra el uso de herramientas de mensajería no autorizadas para discutir asuntos que podrían afectar el mercado, pero el problema se volvió urgente cuando la pandemia obligó a más personal de finanzas a trabajar desde casa en 2020, según comenta Reuters.

¿Qué está pasando con WhatsApp?

Barclays, como ejemplo, dijo en sus resultados del segundo trimestre que llegó a un acuerdo con los reguladores de EE. UU. para pagar una multa de 200 millones de dólares en relación con una investigación sobre las comunicaciones comerciales de los empleados "a través de canales de mensajería electrónica que no habían sido aprobados por el banco".

Este acto se da después de que Credit Suisse AG anunciara un cargo de 200 millones de dólares en sus ganancias el miércoles. Deutsche Bank AG aumentó sus provisiones de cumplimiento regulatorio en 167 millones de dólares, lo que dijo cubría temas que incluyen la investigación sobre dispositivos no aprobados y los requisitos de mantenimiento de registros.

Estas pruebas van acordes con las leyes de la industria financiera: está prohibido que el personal haga negocios en plataformas no aprobadas para cumplir con las reglas de registros, pero son numerosos los casos en los que los empleados se comunican con sus cuentas personales de WhatsApp.

Esta práctica también fue diseñada para disuadir y descubrir infracciones como el uso de información privilegiada y el "front-running", o el comercio de información que aún no es pública, así como para garantizar las mejores prácticas en términos de tratamiento de los clientes.

El dinero va creciendo

Los reguladores están a punto de extraer alrededor de 1 mil millones de dólares en multas de los cinco bancos de inversión más grandes de EE. UU., según Bloomberg.

JPMorgan Chase & Co. resolvió su caso en diciembre al aceptar pagar 200 millones de dólares, mientras que Morgan Stanley reveló a principios de este mes que espera pagar una cantidad similar. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. también se están preparando para sanciones.

El mes pasado, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Gran Bretaña, el principal organismo de control de protección de datos del país, solicitó una revisión del uso de WhatsApp, correos electrónicos privados y otras aplicaciones de mensajería por parte de funcionarios del gobierno después de que una investigación encontró "seguridad de datos inadecuada" durante la pandemia.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.