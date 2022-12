El modo PiP de WhatsApp finalmente estará disponible en su versión para iOS, cuatro años después de su llegada a Android. | Fuente: Pexels | Fotógrafo: ANTON

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, trae una novedad a su versión para dispositivos iOS que debutó cuatro años atrás en su contraparte para Android. La compañía anunció que el modo PiP (Picture in Picture por sus siglas en inglés) será integrado en las videollamadas de la plataforma para usuarios de iPhone. Esta función permitirá que las personas puedan comunicarse mediante audio y video con sus contactos sin estar en la app necesariamente.

Como suele ocurrir con esta aplicación para móviles, el modo PiP llegará primero para la versión Beta de WhatsApp y se espera que llegue al cliente convencional para el sistema operativo iOS en los próximos días. El portal WABetaInfo reveló detalles respecto a este esperado lanzamiento.

WhatsApp en iOS al fin recibe una esperada función de la versión Android

El modo Picture in Picture está presente en la versión para Android de WhatsApp desde 2018. La función nació con la idea de que los usuarios de la plataforma pudieran ver videos mientras navegaban otras aplicaciones, sin necesidad de permanecer en el chat correspondiente. El sistema también era compatible con la antigua versión de las videollamadas que se añadieron a WhatsApp por primera vez en 2016.

Curiosamente, tuvieron que pasar cuatro años desde su implementación en Android para que WhatsApp finalmente decidiera añadirlo también para los usuarios de la aplicación móvil en iOS, aunque, como bien fue mencionado antes, primero pasará por la versión Beta del sistema operativo de iPhone.

Lo que resulta aún más curioso es que el modo PiP lleva siendo parte del sistema operativo iOS desde 2020, cuando fue estrenado con la llegada de iOS 14. WABetaInfo detalla que la actualización 22.24.0.79 de la versión Beta de WhatsApp es la que llevará esta función a las videollamadas de iPhone.

Como se muestra en la imagen, el usuario puede minimizar WhatsApp durante una videollamada para usar otras aplicaciones mientras mantiene la comunicación. | Fuente: WABetaInfo

Los alcances del modo PiP en WhatsApp para iOS

Cada vez que nos unamos a una videollamada en WhatsApp, podremos minimizar la aplicación y una pequeña ventana que muestra lo que capta nuestra cámara aparecerá. El usuario podrá mover este cuadro a cualquier parte de la pantalla y permanecerá fija en la zona donde sea colocada, lo cual le permitirá usar otras aplicaciones instaladas en su móvil de forma normal sin que la comunicación se corte.

Hay que tener en cuenta que si bien WhatsApp es la que implementa el modo PiP en su plataforma y esta función lleva funcionando en iPhone desde iOS 14, los usuarios de este sistema operativo no la podrán disfrutar si no tienen, por lo menos, la versión iOS 16.1. Por el momento, no se ha confirmado cuándo llegara el modo PiP a los usuarios de la versión convencional de WhatsApp en iPhone.

