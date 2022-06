La herramienta se encuentra en la versión beta de Android y espera llegar pronto a todo el mundo. | Fuente: Unsplash

Finalmente, tras una larga espera, WhatsApp permitirá editar los mensajes después de enviarlos.

Así lo ha hecho público WaBetaInfo, quien logró encontrar la herramienta en el código del beta.

Cómo editar mensajes de WhatsApp

Según el ya famoso rastreador de actualizaciones de WhatsApp, la función está siendo probada inicialmente en Android.

Para poder editar los mensajes, el usuario tendrá que pulsar prolongadamente el texto, lo que abrirá un menú donde se encontrará la herramienta que solo deberemos aceptar.

Por el momento, solo habrá un lapso para poder realizar cualquier edición que queramos, pero aún no se sabe con precisión cuántos minutos son.

Asimismo, WaBetaInfo señala que, en dicha versión, no existe un historial de ediciones, por lo que el o los receptores no sabrán si se editó o no un mensaje.

La herramienta aún no se lanzará, sino que será probado antes tanto en iOS y PC. Como cualquier otra prueba, eso sí, también hay una posibilidad de que nunca llegue oficialmente a todos sus usuarios.

Este es el menú para editar mensajes de WhatsApp. | Fuente: WaBetaInfo

Se demoró en llegar

Según varios informes, WhatsApp comenzó a trabajar en la función hace cinco años, pero el plan se descartó más tarde. Ahora, la plataforma de mensajería instantánea vuelve a trabajar en el botón de editar mensaje.

Actualmente, si un usuario de WhatsApp envía un mensaje con un error, solo tiene dos opciones para corregirlo. Pueden enviar un mensaje correcto y pedirles a los usuarios que ignoren el que tiene el error, o pueden eliminar el mensaje incorrecto y enviar uno nuevo. De cualquier manera, se debe enviar un segundo mensaje nuevo.

